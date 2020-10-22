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Що можна було купити за 20
грн в 1996 році і 2020...

Що можна було купити за 20 грн в 1996 році і 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 07:51

Тогда и зарплаты и пенсии были другими.
samsung8119113
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:19

Вы все такие наивные касательно таблички. Это настолько глупо сравнивать 1996 и 2020. Прошло 24 года. Термин инфляция для вас что-то говорит? Для кого эти статьи пишут...
dolinetsvova
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:28

А зарплата у меня тогда 30 баксов была, теперь же 400 всё в том же заводе, тогда нищета была, ели выживал, не сравнить с нынешней ситуацией
k11v22f33
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:41

dyasenkov_1987 какой стабильной, жрать нечего было. моя семья еще в 2000 на 2 гривны в неделю вчетвером жили.
grechanik_aa
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:18

За 20 гривен в 2020 году 12 сигарет мальборо не купишь
edik82103
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:11

  SMOKE написав:Ни о чем. Кто-то реально считает, что в 1996 мы жили лучше, чем в 2020?! Ответ- нет, жизнь обыкновенного украинца сейчас в разы лучше. А так, прикольно,конечно, вспомнить. Если уж корректно сравнивать, то нужно привязку к ЗП делать. К примеру, зп была 120-140 грн в 1996. 70 баксов по тому курсу. Сейчас минималка вдвое больше в баксах. Тогда на среднюю зп 30-35 кг мяса можно было купить. Сейчас на среднюю зп 10000-12000 грн около 90 кг. И так по каждому пункту. Так что "всепропало" нечего разводить.

На самом деле рост ср зп примерно равен росту стоимости средней корзины покупателя. Что то растет быстрее чем зп, что то медленнее.
apximar
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:33

  dolinetsvova написав:Это настолько глупо сравнивать 1996 и 2020. Прошло 24 года.

Прошло 24 года. Солидарную пенсионную систему давно заменили на накопительную. И вот долгожданный выход на пенсию.
А там в ПФ и говорят:
- Вы в 1996 году отчислили за месяц 20 грн пенсионных отчислений - вот, получите ваши 20грн пенсии и распишитесь. Кстати, если надумаете выехать за границу жить - и этого не получите.
Grover
 
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