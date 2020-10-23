Таку думку в коментарі кореспонденту УНН висловив економічний експерт Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих виборів.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 13:26
Експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих...
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Дивися повний текст Експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих виборів.
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