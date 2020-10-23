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Експерт розповів, що буде з
курсом гривні після місцевих...

Експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:26

Експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в коментарі кореспонденту УНН висловив економічний експерт Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст Експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих виборів.
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