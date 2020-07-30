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Вчені створили унікальні навушники: зчитують міміку і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 жов, 2020 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Корнельського університету в США розробили навушники, які здатні зчитувати і фіксувати вираз обличчя. C-Face "сканують" контури очей, брів і щік, а система переводить лічені емоції людини в віртуальні емодзі або беззвучні мовні команди.
Дивися повний текст Вчені створили унікальні навушники: зчитують міміку і переводять в емодзі (відео)
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Додано: Суб 24 жов, 2020 13:29
боюсь представить что "нарисуют" и какую музыку они поставят если человек чихнет )))
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