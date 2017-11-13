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Чи можна будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці
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Додано: Суб 24 жов, 2020 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Зведення багатоквартирного будинку на присадибної території суперечить функціональному призначенню цієї ділянки, тому не є законним.
Дивися повний текст Чи можна будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці
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Додано: Суб 24 жов, 2020 15:25
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