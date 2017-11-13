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Чи можна будувати багатоповерхівку
на присадибній ділянці

Чи можна будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:24

Чи можна будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці

Пропонуємо до обговорення:
Зведення багатоквартирного будинку на присадибної території суперечить функціональному призначенню цієї ділянки, тому не є законним.

Дивися повний текст Чи можна будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:25

Можно. Главное - успеть квартиры впарить лошкам.
summacut
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