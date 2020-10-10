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Основні цілі регулятора
на валютному ринку

Основні цілі регулятора на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:58

Основні цілі регулятора на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку.

Дивися повний текст Основні цілі регулятора на валютному ринку.
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