Зараз наш прожитковий мінімум - 3974 грн.
Дивися повний текст В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03
В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%.
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03
Так всё закономерно. Если экономика падает, заводы закрываются, люди теряют работу - уровень бедности должен расти. Всё идёт правильно.
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