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В Україні рівень бідності за
підсумками 2020 року може...

В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03

В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз наш прожитковий мінімум - 3974 грн.

Дивися повний текст В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03

Так всё закономерно. Если экономика падает, заводы закрываются, люди теряют работу - уровень бедности должен расти. Всё идёт правильно.
finuser382
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