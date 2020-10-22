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В Україні рівень бідності за
підсумками 2020 року може...

В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03

В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз наш прожитковий мінімум - 3974 грн.

Дивися повний текст В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03

Так всё закономерно. Если экономика падает, заводы закрываются, люди теряют работу - уровень бедности должен расти. Всё идёт правильно.
finuser382
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:55

finuser382
Для нас крайняя бедность – не проблема
:)
Та да у нас проблема если не кондитер то клоун :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:11

  Igorten написав:Та да у нас проблема если не кондитер то клоун :(

Проблема не в каждом конкретном кондитере или клоуне - а в принципиальном векторе "развития" страны. finuser правильно все написал.
di2gard
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:19

  di2gard написав: ...а в принципиальном векторе "развития" страны.

Деградация.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:27

  ruvex написав:Деградация.

Она самая. Закономерная деградация страны под внешним управлением, в которой "экономика построена так, что не может существовать без кредитов МВФ".
di2gard
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:41

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Зараз наш прожитковий мінімум - 3974 грн.

Дивися повний текст В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%.

Святотавствуєте, епоха бідності скінчилась в 2019 році
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