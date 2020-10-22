Зараз наш прожитковий мінімум - 3974 грн.
Дивися повний текст В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03
В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%.
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:03
Так всё закономерно. Если экономика падает, заводы закрываются, люди теряют работу - уровень бедности должен расти. Всё идёт правильно.
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:55
finuser382
Та да у нас проблема если не кондитер то клоун
Додано: Нед 25 жов, 2020 00:11
Додано: Нед 25 жов, 2020 00:19
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:27
Додано: Нед 25 жов, 2020 00:41
Святотавствуєте, епоха бідності скінчилась в 2019 році
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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