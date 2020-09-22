П'ятниця на валютному ринку пройшла в протистоянні курсових інтересів великих гравців.
Дивися повний текст Міжбанк: протистояння курсових інтересів великих гравців продовжилося.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 16:09
Міжбанк: протистояння курсових інтересів великих гравців...
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Дивися повний текст Міжбанк: протистояння курсових інтересів великих гравців продовжилося.
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