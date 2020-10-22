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Міжбанк: на ринок у п'ятницю вплинуть місцеві і зовнішні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Цю п'ятницю на валютному ринку пройде досить активно. Звичайно, ефект завершення тижні спрацює і це призведе до деякого зниження статистики міжбанку, але є ряд факторів, які не дадуть нудьгувати на торгах ні клієнтам, ні банкам, ні самому регулятору.
Дивися повний текст Міжбанк: на ринок у п'ятницю вплинуть місцеві і зовнішні чинники
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Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
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