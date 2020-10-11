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Прості правила в'їзду: ще одна країна набирає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 жов, 2020 19:19
Пропонуємо до обговорення:
В умовах пандемії багато популярні напрямки для громадян України залишаються закритими. Проте такі країни як Мексика, Домініканська Республіка, Мальдіви, ОАЕ і Танзанія вже відкриті і готові приймати туристів.
Дивися повний текст Прості правила в'їзду: ще одна країна набирає популярності серед українців
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:20
только авиабилет будет стоить многие сотни баксов, а то и тысячи...
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