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Що буде з курсом гривні:
прогноз від Нацбанку

Що буде з курсом гривні: прогноз від Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 19:25

Що буде з курсом гривні: прогноз від Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з курсом гривні зараз є стабільною і прогнозованою.

Дивися повний текст Що буде з курсом гривні: прогноз від Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:19

Оральная интервенция Нацбанка. :)
andrein
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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