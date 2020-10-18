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Українцям повернуть податки на банківські картки: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Українці за законом можуть до кінця року звернутися до податкової і повернути частину ПДФО.
Дивися повний текст Українцям повернуть податки на банківські картки: за що і як отримати (інфографіка)
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R2
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Додано: Суб 24 жов, 2020 20:36
НДС не хочуть повернути?
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Delta7
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Додано: Нед 25 жов, 2020 07:27
Delta7 написав:
НДС не хочуть повернути?
Конечному потребителю никогда не возвращали и не будут возвращать.
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Joоke
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