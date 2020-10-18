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Українцям повернуть податки
на банківські картки: за що...

Українцям повернуть податки на банківські картки: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:35

Українцям повернуть податки на банківські картки: за що...

Пропонуємо до обговорення:
Українці за законом можуть до кінця року звернутися до податкової і повернути частину ПДФО.

Дивися повний текст Українцям повернуть податки на банківські картки: за що і як отримати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:36

НДС не хочуть повернути?
Delta7
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 07:27

  Delta7 написав:НДС не хочуть повернути?

Конечному потребителю никогда не возвращали и не будут возвращать.
Joоke
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:14

То есть, люди, которые потратили свои деньги на лечение ковида, допустим, могут часть вернуть? Те же оплаты тестов и лекарств в аптеке?
Hella
 
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