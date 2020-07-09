RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найперспективніші професії
майбутнього: провідні...

Найперспективніші професії майбутнього: провідні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 21:00

Найперспективніші професії майбутнього: провідні...

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітній економічний форум (ФЕВ) визначив напрямки.

Дивися повний текст Найперспективніші професії майбутнього: провідні економісти назвали найкращі напрямки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90861
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], SMOKE і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ford показав «автомобіль майбутнього» у вигляді...
R2 » Чет 01 жов, 2020 17:17
1 154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 17:17
andretar
"Залізні нерви": в НБУ озвучили вимоги до майбутнього голови
R2 » Пон 13 лип, 2020 14:27
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 15:04
svyatoslav_hromyak
У Раді знизили розмір майбутнього податку для фермерів
R2 » Чет 09 лип, 2020 21:08
4 292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 15:54
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6555)
24.10.2020 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.