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Як позичати гроші, щоб їх повернули — поради фінансиста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 жов, 2020 22:27
Пропонуємо до обговорення:
Як правильно позичати людям гроші, щоб їх потім повернули.
Дивися повний текст Як позичати гроші, щоб їх повернули — поради фінансиста
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Додано: Суб 24 жов, 2020 22:27
Отправляйте всех в банк.
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