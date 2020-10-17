Цінність свідка полягає в його безпосередньому об'єктивному сприйнятті обставини справи за допомогою органів чуттів та відсутності юридичної зацікавленості у вирішенні справи.
Дивися повний текст Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 09:40
Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР
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Дивися повний текст Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР.
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:40
Можно смело вычеркивать непристегнутый ремень из нарушений. Мне вот интересно теперь вор то же может спокойно например украсть у полицейского, полицейский в данном случае споймав вора является заинтересованным лицом и если нет свидетелей ...
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