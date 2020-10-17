Цінність свідка полягає в його безпосередньому об'єктивному сприйнятті обставини справи за допомогою органів чуттів та відсутності юридичної зацікавленості у вирішенні справи.
Дивися повний текст Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 09:40
Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР.
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:40
Можно смело вычеркивать непристегнутый ремень из нарушений. Мне вот интересно теперь вор то же может спокойно например украсть у полицейского, полицейский в данном случае споймав вора является заинтересованным лицом и если нет свидетелей ...
Додано: Нед 25 жов, 2020 10:33
Re: Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР
Почему только ремень ? ЛЮБОЕ нарушение, с которым водитель в протоколе не согласен, и которое не подкреплено свидетельскими показаниями НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ стороны и/или средствами технического контроля, можно "смело вычеркивать".
И это абсолютно НОРМАЛЬНО. Иначе будет анархия и произвол полицейских. Вы не согласны ? Или считаете, что полицейчкие - это святые люди и они всегда правы ? Может тогда и такие понятия как "свидетели" и "понятые" вообще вычеркнуть из Процессуального Кодекса ? Ну а чо - "джентельменам всегда верят на слово, если полицейский сказал - ты нарушитель, значит так и есть! что за сомнения!?"
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