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Хто не може бути свідком у
справах про порушення ПДР

Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:40

Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Цінність свідка полягає в його безпосередньому об'єктивному сприйнятті обставини справи за допомогою органів чуттів та відсутності юридичної зацікавленості у вирішенні справи.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:40

Можно смело вычеркивать непристегнутый ремень из нарушений. Мне вот интересно теперь вор то же может спокойно например украсть у полицейского, полицейский в данном случае споймав вора является заинтересованным лицом и если нет свидетелей ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:33

Re: Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР

  Igorten написав:Можно смело вычеркивать непристегнутый ремень из нарушений.

Почему только ремень ? ЛЮБОЕ нарушение, с которым водитель в протоколе не согласен, и которое не подкреплено свидетельскими показаниями НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ стороны и/или средствами технического контроля, можно "смело вычеркивать".
И это абсолютно НОРМАЛЬНО. Иначе будет анархия и произвол полицейских. Вы не согласны ? Или считаете, что полицейчкие - это святые люди и они всегда правы ? Может тогда и такие понятия как "свидетели" и "понятые" вообще вычеркнуть из Процессуального Кодекса ? Ну а чо - "джентельменам всегда верят на слово, если полицейский сказал - ты нарушитель, значит так и есть! что за сомнения!?"
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:37

LutsMan Как я и думал. Потихоньку скатываемся к маразму. Теперь полицейский без свидетелей уже не полицейский. В таком ракурсе можно бухим ездить постоянно. Вышел послал всех нах и все. Пойди найди свидетелей что именно ты был за рулем. Если исходить из позиции что в полиции одни негодяи, ну тогда нужно распускать нафиг, здравствуй анархия.

Ну или забрался к вам в дом вор, взял что получше. Тут полицейский. Посмотрел вор что свидетелей нет. Бросил украденное. И пошли они с полицейским пить пиво :)
Чет меня понесло. Идете вы вечером, безлюдная улица, тут 3 гопника и начинают вас бить. Мимо проходит полицейский. Вы ему "помогите". Он посмотрев, что вокруг нико нет, вам отвечает "извини" тут такое дело ... ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:32

Re: Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР

  Igorten написав:LutsMan Как я и думал. Потихоньку скатываемся к маразму. Теперь полицейский без свидетелей уже не полицейский.

Почему же ? Закон не только разрешает, но и ОБЯЗЫВАЕТ его пресекать нарушения, но если он решил кого-то НАКАЗАТЬ, то должен понимать, что это придётся ДОКАЗАТЬ. Логично ?
  Igorten написав: В таком ракурсе можно бухим ездить постоянно.

Есть такой прибор - Драгер. Не слышали ?
  Igorten написав:Если исходить из позиции что в полиции одни негодяи, ну тогда нужно распускать нафиг, здравствуй анархия.

А может будем исходить с позиций ЗАКОНА, а не мнения полицейского ? Он такой же живой человек, как и Вы и тоже может ошибаться. Вам это в голову не приходило ? Полицейский в первую очередь должен соблюдать ЗАКОН!

  Igorten написав:...Чет меня понесло... "извини" тут такое дело ...

Можно, я не буду этот бред комментировать ? Похоже, для Вас понятие ЗАКОН - просто пустой звук, именно это и называется анархия.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:51

LutsMan Дошел до драгера, понял что разговора не получится, вы тупо не понимаете о чем идет речь или делаете вид что не понимаете, но суть от этого не меняется.
Igorten
 
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