Хто не може бути свідком у справах про порушення ПДР

Додано: Нед 25 жов, 2020 11:37

Как я и думал. Потихоньку скатываемся к маразму. Теперь полицейский без свидетелей уже не полицейский. В таком ракурсе можно бухим ездить постоянно. Вышел послал всех нах и все. Пойди найди свидетелей что именно ты был за рулем. Если исходить из позиции что в полиции одни негодяи, ну тогда нужно распускать нафиг, здравствуй анархия.Ну или забрался к вам в дом вор, взял что получше. Тут полицейский. Посмотрел вор что свидетелей нет. Бросил украденное. И пошли они с полицейским пить пивоЧет меня понесло. Идете вы вечером, безлюдная улица, тут 3 гопника и начинают вас бить. Мимо проходит полицейский. Вы ему "помогите". Он посмотрев, что вокруг нико нет, вам отвечает "извини" тут такое дело ...