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Україна годує 150 мільйонів
людей у світі – Мінекономіки

Україна годує 150 мільйонів людей у світі – Мінекономіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:17

Україна годує 150 мільйонів людей у світі – Мінекономіки

Пропонуємо до обговорення:
Україна забезпечує продовольчими товарами 150 млн людей в усьому світі та має потенціал подвоїти ці обсяги.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:17

Скоро себя прокормить не сможет
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