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LG заблокує в Україні Smart
TV на "сірих" телевізорах

LG заблокує в Україні Smart TV на "сірих" телевізорах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:19

LG заблокує в Україні Smart TV на "сірих" телевізорах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст LG заблокує в Україні Smart TV на \"сірих\" телевізорах.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:19

Теперь серым телекам нужно быстренько отключить обновление.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:20

Re: LG заблокує в Україні Smart TV на

матрица
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:21

В сентябре 2014 года в Украине владельцам телевизоров Samsung Smart TV ограничили доступ к запрещенным каналам РФ

Да ладно. Честно?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:36

Re: LG заблокує в Україні Smart TV на

"Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала"
Как диаметрально изменилось понятие "телевизор". В XX веке предполагалось, что он работает только на приём. А теперь приёмную функцию отключают, а вот передающая - это святое.
moveton
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