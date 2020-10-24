Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст LG заблокує в Україні Smart TV на \"сірих\" телевізорах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 жов, 2020 10:19
LG заблокує в Україні Smart TV на "сірих" телевізорах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст LG заблокує в Україні Smart TV на \"сірих\" телевізорах.
Додано: Нед 25 жов, 2020 10:20
Re: LG заблокує в Україні Smart TV на
матрица
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 25 жов, 2020 10:21
В сентябре 2014 года в Украине владельцам телевизоров Samsung Smart TV ограничили доступ к запрещенным каналам РФ
Да ладно. Честно?
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:36
Re: LG заблокує в Україні Smart TV на
"Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала"
Как диаметрально изменилось понятие "телевизор". В XX веке предполагалось, что он работает только на приём. А теперь приёмную функцию отключают, а вот передающая - это святое.
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:16
У копанні розповіли, що це торкнеться моделей телевізорів 2020 року випуску.
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:46
Re: LG заблокує в Україні Smart TV на
ТВ бокс рулит! Платить за Smart TV давно было глупостью, а теперь это глупость в абсолюте
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|