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Віддалено розробники Google
працюють значно гірше:...

Віддалено розробники Google працюють значно гірше:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:51

Віддалено розробники Google працюють значно гірше:...

Пропонуємо до обговорення:
Чимало великих технологічних компаній планують або вже дозволили працівникам працювати віддалено навіть після карантину. Все тому, що вони довели ефективність роботи поза офісом. Однак, так продуктивно працюють не усі розробники.

Дивися повний текст Віддалено розробники Google працюють значно гірше: ефективність впала на 45%.
R2
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