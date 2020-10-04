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Віддалено розробники Google працюють значно гірше:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 жов, 2020 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Чимало великих технологічних компаній планують або вже дозволили працівникам працювати віддалено навіть після карантину. Все тому, що вони довели ефективність роботи поза офісом. Однак, так продуктивно працюють не усі розробники.
Дивися повний текст Віддалено розробники Google працюють значно гірше: ефективність впала на 45%
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