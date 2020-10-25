В Україні введуть нові податкові декларації та...

Додано: Пон 26 жов, 2020 16:30

Grover написав: - Здрасьте вам. Хочу $1 000 000 задекларировать. - Здрасьте вам. Хочу $1 000 000 задекларировать.

Grover написав: - Откуда деньги? Не преступным ли путём добыты? - Откуда деньги? Не преступным ли путём добыты?

Grover написав: - Ааааа. Ну, ла-а-а-адно. Отмывайте. - Ааааа. Ну, ла-а-а-адно. Отмывайте.

Декларируй. Разве кто-то запрещает декларировать хоть 100 000 000 долларов как честно заработанные деньги с которых было уплачено 18% НДФЛ?В чём суть возражения?Подача декларации это не защита диплома и не экзамен по математике.Давай начнём с того что это мероприятие называется. Да, государство позволяет людям задекларировать как честно заработанные деньги то, что таковыми не является.Это как месячник сдачи оружия - милиция закрывает глаза на то что гражданин принёс незарегистрированное оружие в обмен на сам факт добровольно его сдачи.Налоговая амнистия она ж тоже не просто так - гражданин говорит что у него на 31 декабря 2020 года было 100 000 000 долларов и если 31 декабря 2021 окажется что у него их 300 000 000, а по налоговой декларации за 2021 год он безработный - у налоговой будет вопрос откуда взялись 200 000 000 и ей легко будет доказаться что это левые деньги поскольку у неё естьдекларация гражданина.