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До кінця зими в Україні
подорожчає газ - прогноз

До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14

До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Ера дешевого газу, яка почалася навесні цього року, проходить, і ціни на блакитне паливо будуть рости до кінця зими.

Дивися повний текст До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14

Как же так? Говорили ,что снизится:))))) Опять обманули..
rytton
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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