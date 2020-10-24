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До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14
Пропонуємо до обговорення:
Ера дешевого газу, яка почалася навесні цього року, проходить, і ціни на блакитне паливо будуть рости до кінця зими.
Дивися повний текст До кінця зими в Україні подорожчає газ - прогноз
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14
Как же так? Говорили ,что снизится:))))) Опять обманули..
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rytton
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