Инвестиции в криптотрейдинг. 25% в месяц. (Не Хайп Проект)

Предлалагаю инвестировать в компанию QubitTech ,которая торгует на криптобиржах, таких как Binance and Bitfinex . Доходность-25% в месяц. Неограниченные возможности заработка за счет партнерской программы.
Краткое инфо о компании: 19 офисов по всему миру ,создатели проекта - публичные лица ,люди с большой репутацией в мире инвестиций . Компания сертифицирована. На рынке уже 4 месяца. Подробней можно ознакомиться в мини-презентации по ссылке -
Сам я инвестировал на данный момент 600$ и буду докупать еще одну лицензию на 5000$. Кому интересно пишите мне в телеграмм -
Приведу доказательства торговли компании , выплаты и т.д.
Ссылка для регистрации в проекте-