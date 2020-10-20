Дуже скоро українці можуть побачити новий автомобіль.
Дивися повний текст На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:17
На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:17
Если за дело берётся васадзе-ничего хорошего не жди.Разрушитель украинского автопрома.
|