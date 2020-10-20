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На українському ринку з'явиться
нова марка автомобіля

На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:17

На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля

Пропонуємо до обговорення:
Дуже скоро українці можуть побачити новий автомобіль.

Дивися повний текст На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:17

Если за дело берётся васадзе-ничего хорошего не жди.Разрушитель украинского автопрома.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:33

ЗАЗ-Черри начнут собирать???
mapamapa
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:07

Re: На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля

У него же 100% есть огромные кредиты. Почему он никак не обанкротится? Сколько еще будет длиться это издевательство над здравым смыслом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:25

  mapamapa написав:ЗАЗ-Черри начнут собирать???

Ага, а заодно выкатят прайс на него в 20 кило евро
antey1969
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