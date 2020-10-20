Дуже скоро українці можуть побачити новий автомобіль.
Дивися повний текст На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:17
На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля.
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:17
Если за дело берётся васадзе-ничего хорошего не жди.Разрушитель украинского автопрома.
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:07
Re: На українському ринку з'явиться нова марка автомобіля
У него же 100% есть огромные кредиты. Почему он никак не обанкротится? Сколько еще будет длиться это издевательство над здравым смыслом?
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:25
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:59
Очередное китайское гуано, которое насквозь прогниет через год- полтора , а продаваться будет по цене приличного авто европейского бренда?
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:04
Как же круто было бы дать возможность нашим инженерам продавать свой продукт, не боясь притеснений и монополии. Вероятно что некоторые подтянулись бы в производство высокоточных подшипников, и тогда людям проще было бы свои автомобильные концерны представлять. У нас особо даже станко-строительства нет, все станки или Китай или Германия, импорт за 180-840к, а из адекватных по ценнику - советских, дохлые или под восстановление. Всех в бедность загоняют. Тут жрать не всегда есть, не то что автомобили делать. 6 роборук - 6,7 млн. грн. нормальная линия обойдется минимум в 45-120 млн. А могли бы обойтись 15-40 млн. давая возможность нашим спецам производить. Цена выходит как в США, а заработок как в Украине.
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:25
Да, даешь "новую" марку! ЗАЗ похоронили, Daewoo похоронили, Chery тоже как-то не пошло, от Chevrolet одни копыта остались. Нужна новая марка!!!
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