За даними Reuters, число нових мільярдерів в Китаї зростає рекордними темпами, незважаючи на удари, завдані економіці через пандемію COVID-19.
Дивися повний текст Щотижня в Китаї з’являються п’ять нових доларових мільярдерів.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:26
Щотижня в Китаї з’являються п’ять нових доларових...
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Дивися повний текст Щотижня в Китаї з’являються п’ять нових доларових мільярдерів.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:27
А пів року тому всі говорили, що короновірус покладе Китай на коліно ))
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