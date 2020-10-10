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Податок на доходи за депозитами можуть скасувати: якими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб запропонував голова Нацбанку Кирило Шевченко. За його словами, коли ставки за вкладами становили 25%, оподаткування не було настільки значущим. Зараз банки беруть гроші у населення під 8,5-9% річних. А податок на дохід із депозитів становить 19,5% разом з військовим збором.
Дивися повний текст Податок на доходи за депозитами можуть скасувати: якими будуть наслідки для населення
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:03
Хоч якась позитивна новина була б... Але новий нбушкник каже, що цю пропозицію не прийняли
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