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Податок на доходи за депозитами
можуть скасувати: якими...

Податок на доходи за депозитами можуть скасувати: якими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:03

Податок на доходи за депозитами можуть скасувати: якими...

Пропонуємо до обговорення:
Скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб запропонував голова Нацбанку Кирило Шевченко. За його словами, коли ставки за вкладами становили 25%, оподаткування не було настільки значущим. Зараз банки беруть гроші у населення під 8,5-9% річних. А податок на дохід із депозитів становить 19,5% разом з військовим збором.

Дивися повний текст Податок на доходи за депозитами можуть скасувати: якими будуть наслідки для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:03

Хоч якась позитивна новина була б... Але новий нбушкник каже, що цю пропозицію не прийняли
chipmunk
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