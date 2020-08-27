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"Енергоатом" повернувся до ідеї майнінгу криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Півроку тому Міненерго доручило "Енергоатому" вивчити питання Майнінг криптовалюта на потужностях АЕС. Ідея викликала резонанс в ЗМІ і стала обговорюваної серед експертів, і в кінці таки реалізувалася в життя, повідомляє УНН.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:25
После этого пусть кто-то пикнет о том что у нас СЛУГИ НАРОДА, это же отъявленные коррупционеры и вредители!
Промышленности и домохозяйствам дешёвую электроэнергию продавать нельзя, покупайте дорого у ржаваго ур**. А энергоатом будет майнить крипту... Это днище! До такого не додумались ни в одной стране мира. Только здесь. Не ту страну назвали Гондурасом!
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