"Енергоатом" повернувся до ідеї майнінгу криптовалют

straponesa написав:
После этого пусть кто-то пикнет о том что у нас СЛУГИ НАРОДА, это же отъявленные коррупционеры и вредители!
Промышленности и домохозяйствам дешёвую электроэнергию продавать нельзя, покупайте дорого у ржаваго ур**. А энергоатом будет майнить крипту... Это днище! До такого не додумались ни в одной стране мира. Только здесь. Не ту страну назвали Гондурасом!
Майнинг криптовалют может позволить выровнять суточное потребление и за счет этого повысить долю Энергоатома на едином энергорынке, что, в свою очередь, должно снизить стоимость электроэнергии для конечного потребителя.
Я, конечно, не верю в то что они смогут все настроить именно таким образом, чтоб при пиковых нагрузках майнинг отключался. Да и сам расчет выгодности процесса достаточно сложный, но сама идея не лишена смысла.