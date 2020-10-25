В Україні шахраї встановлюють спеціальний пристрій (скріммінг), який зчитує дані карт і дозволяє виготовити дублікат і зняти кошти.
Дивися повний текст В Україні шахраї використовують банкомати і роблять дублікати карток (фото).
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:47
В Україні шахраї використовують банкомати і роблять...
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Дивися повний текст В Україні шахраї використовують банкомати і роблять дублікати карток (фото).
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:47
Редакторы, устанавливаемое устройство - скриммер. Скримминг - процесс считывания и сохранения данных карт с помощью скриммера.
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:52
Одни в статье тупят, даже не удосужившись проверить как правильно писать, а другие в комментариях. Скример - это видеоролик, цель которого напугать до усрачки. А средство считывания карт называется - скиммер. Без буквы "Р". И процесс, соответственно, - скимминг. Тоже без буквы "Р"))))))))))))))))
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