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В Україні шахраї використовують
банкомати і роблять...

В Україні шахраї використовують банкомати і роблять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:47

В Україні шахраї використовують банкомати і роблять...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні шахраї встановлюють спеціальний пристрій (скріммінг), який зчитує дані карт і дозволяє виготовити дублікат і зняти кошти.

Дивися повний текст В Україні шахраї використовують банкомати і роблять дублікати карток (фото).
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Редакторы, устанавливаемое устройство - скриммер. Скримминг - процесс считывания и сохранения данных карт с помощью скриммера.
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Одни в статье тупят, даже не удосужившись проверить как правильно писать, а другие в комментариях. Скример - это видеоролик, цель которого напугать до усрачки. А средство считывания карт называется - скиммер. Без буквы "Р". И процесс, соответственно, - скимминг. Тоже без буквы "Р"))))))))))))))))
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