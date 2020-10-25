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Скільки заробляють фінансисти
в Україні (дослідження)

Скільки заробляють фінансисти в Україні (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:54

Скільки заробляють фінансисти в Україні (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Скільки заробляють ті, чия робота безпосередньо пов'язана з грошима?

Дивися повний текст Скільки заробляють фінансисти в Україні (дослідження).
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:55

Ех, бухгалтер в рази менше отримує чим фінансит, іммхо
vitaliy_panchuk
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