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Скільки заробляють фінансисти в Україні (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:54
Пропонуємо до обговорення:
Скільки заробляють ті, чия робота безпосередньо пов'язана з грошима?
Дивися повний текст Скільки заробляють фінансисти в Україні (дослідження)
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:55
Ех, бухгалтер в рази менше отримує чим фінансит, іммхо
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vitaliy_panchuk
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