Купівля та продаж з початку року залишилися на колишньому рівні - $ 4,509 млрд і $ 3,584 млрд відповідно. Сальдо - $ 925,3 млн.
Дивися повний текст НБУ вперше з середини липня не виходив з інтервенціями на міжбанк.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 14:02
НБУ вперше з середини липня не виходив з інтервенціями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ вперше з середини липня не виходив з інтервенціями на міжбанк.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:02
Какое достижение! А то, что выходили Гос.Банки, вероятно, получившие средства предварительно от НБУ - это для кого мыло в глаза?!)))))
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