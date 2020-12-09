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Сранение инвестиций в недвигу и бизнеса +депо овернайт и т.д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:51
из другой темы:
Sidus написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:kingkongovets
Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.
P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.
та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую факт
я почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему?
а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удался
а вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывал
мы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику
То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:
* экономика в штопоре уже которых год
* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых
* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)
* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция
* пенсионеров уже больше, чем работающих
В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:53
Libo написав: Sidus написав: Libo написав:
Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире.
Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы
Не перестанут. Они тоже жрать хотят. Вот если они убедятся, что воровать и обманывать у них больше не получится, они мигом договорятся с правительством, с парламентом,с НБУ и банковской системой в целом, чтобы в стране была создана нормальная, здоровая ипотечная система, доступная пересичному украинцу. А пока они срать на него хотели. Пока его можно просто обмануть и ограбить. Пусть он ходит кастрюлями стучит и дороги перекрывает.
а зачем им это надо? если бы можно, то уже бы давно сделали.
Я прихвату заплатил комиссию 1000$ за свифты и тип отправки платежа CREDIT. Мы с ним кредитовали Соединенные Штаты Америки
. Чистые деньги взял прихват, ничего не кредитовал.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:55
Libo написав: Sidus написав: Libo написав:
Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире.
Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы
Не перестанут. Они тоже жрать хотят. Вот если они убедятся, что воровать и обманывать у них больше не получится, они мигом договорятся с правительством, с парламентом,с НБУ и банковской системой в целом, чтобы в стране была создана нормальная, здоровая ипотечная система, доступная пересичному украинцу. А пока они срать на него хотели. Пока его можно просто обмануть и ограбить. Пусть он ходит кастрюлями стучит и дороги перекрывает.
а зачем им это надо? если бы можно, то уже бы давно сделали.
Я прихвату заплатил комиссию за свифты 1000$ и тип отправки платежа CREDIT. Мы с ним кредитовали Соединенные Штаты Америки
. Чистые деньги взял прихват, ничего не кредитовал.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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