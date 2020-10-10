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В Україну цього тижня
привезуть 14 тисяч флаконів...

В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:27

В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Ігор Іващенко заявив під час брифінгу.

Дивися повний текст В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:27

Скажіть вже хтось цим йолопам, що Ремдесівір не допомагає знизити смертність від корони.
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