Про це Ігор Іващенко заявив під час брифінгу.
Дивися повний текст В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:27
В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19.
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:27
Скажіть вже хтось цим йолопам, що Ремдесівір не допомагає знизити смертність від корони.
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