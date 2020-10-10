Про це Ігор Іващенко заявив під час брифінгу.
Дивися повний текст В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:27
В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19.
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:27
Скажіть вже хтось цим йолопам, що Ремдесівір не допомагає знизити смертність від корони.
Додано: Пон 26 жов, 2020 16:11
Помогает:
А к ВОЗ-у доверие после покрывания Китая да их "переобувки" с масками и так подорвано...
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