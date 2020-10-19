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Данилишин заявляє про вимивання з України понад $25 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявляє про вимивання з України на користь зовнішніх кредиторів за три з половиною роки понад $ 25 млрд.
Дивися повний текст Данилишин заявляє про вимивання з України понад $25 млрд на користь зовнішніх кредиторів за 3,5 року
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:49
"заявляет" подразумевает какие-то действия по итогам заявлений. что в связи с этим планируется?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:07
Юрисдикция печерского суда и апетит вовка не распространяется на кипр или нидерланды потому деньги там
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