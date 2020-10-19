Данилишин заявляє про вимивання з України понад $25 млрд...

Кредиторы для того и вкладывали, чтобы получить назад инвестиции + прибыль.
Пришло время платить по счетам и всего-то. О каком таком "вымывании" идёт речь?
при этом:
Данилишин уточнил, что за соответствующий период из Украины были выведены дивиденды в пользу нерезидентов на $8,5 млрд и проценты по прямым инвестициям на $1,6 млрд
как видим из названных $25 млрд - $15 млрд (25 минус проценты-дивиденды), вообще, являются изначальной собственностью
инвесторов. Я вижу украинские чинуши вкрай охренели накладывать свои грязные лапы (пусть пока и в помыслах) на чужое (иностранное) имущество.