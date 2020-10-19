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Данилишин заявляє про вимивання
з України понад $25 млрд...

Данилишин заявляє про вимивання з України понад $25 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:49

Данилишин заявляє про вимивання з України понад $25 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявляє про вимивання з України на користь зовнішніх кредиторів за три з половиною роки понад $ 25 млрд.

Дивися повний текст Данилишин заявляє про вимивання з України понад $25 млрд на користь зовнішніх кредиторів за 3,5 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:49

"заявляет" подразумевает какие-то действия по итогам заявлений. что в связи с этим планируется?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:07

Юрисдикция печерского суда и апетит вовка не распространяется на кипр или нидерланды потому деньги там
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:11

Как связано заглавие статьи с тем что в ней написано?
"Данилишин заявляет о вымывании из Украины свыше $25 млрд" - звучит так, будто очередной Коломойский вывел деньги. А по факту - ничего экстраординарного, выполнение договорных и прочих обязательств
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:29

Re: Данилишин заявляє про вимивання з України понад $25 млрд

Кредиторы для того и вкладывали, чтобы получить назад инвестиции + прибыль.
Пришло время платить по счетам и всего-то. О каком таком "вымывании" идёт речь?

при этом:
Данилишин уточнил, что за соответствующий период из Украины были выведены дивиденды в пользу нерезидентов на $8,5 млрд и проценты по прямым инвестициям на $1,6 млрд

как видим из названных $25 млрд - $15 млрд (25 минус проценты-дивиденды), вообще, являются изначальной собственностью инвесторов. Я вижу украинские чинуши вкрай охренели накладывать свои грязные лапы (пусть пока и в помыслах) на чужое (иностранное) имущество.
Grover
 
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