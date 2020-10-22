RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафтогаз підвищив ціни на
газ для виробників тепла

Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:28

Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" оприлюднив оптову ціну на природний газ для виробників теплоенергії в рамках спеціальних обов'язків (ПСО).

Дивися повний текст Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90875
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:28

Для домохозяйств цена газа повышена до 6.66гривен за 1м3. И вместе с транспортировкой 1.356гривен превысила рекордные 8 гривен.ЦЕ ПЕРЕМОГА,но ещё не зима.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виробників енергії з біопалива пропонують звільнити від...
R2 » Пон 26 жов, 2020 16:59
2 42
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 17:14
lapay
"Нафтогаз" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію
R2 » П'ят 23 жов, 2020 08:24
1 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 08:24
bobo
Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності
R2 » Чет 22 жов, 2020 09:23
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 09:23
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25914)
26.10.2020 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.