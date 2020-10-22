"Нафтогаз" оприлюднив оптову ціну на природний газ для виробників теплоенергії в рамках спеціальних обов'язків (ПСО).
Дивися повний текст Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:28
Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла.
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:28
Для домохозяйств цена газа повышена до 6.66гривен за 1м3. И вместе с транспортировкой 1.356гривен превысила рекордные 8 гривен.ЦЕ ПЕРЕМОГА,но ещё не зима.
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