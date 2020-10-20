Після поїздки в країну з великим поширенням коронавируса, ніж в Україні, всім прибувають доведеться здавати ПЛР-тест або проходити 14-денну самоізоляцію.
Дивися повний текст Список країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляція.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:01
Список країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляція
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Дивися повний текст Список країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляція.
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:01
В “зеленой” зоне на сегодняшний день находятся...Танзания (0)...
В “красный” список добавилась ... США (239).... и от почему у нас копируют медицинскую систему США а не перенимают прекрасный опыт танзанийских медиков?))
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:59
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