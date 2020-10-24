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Україна планує закупити ескадрилью американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41
Пропонуємо до обговорення:
Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.
Дивися повний текст Україна планує закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41
сначала поднимите налет часов до стандартов нато на том что есть, 2 часа в месяц это не налет , а позор
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