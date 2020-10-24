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Україна планує закупити ескадрилью американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41
Пропонуємо до обговорення:
Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.
Дивися повний текст Україна планує закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41
сначала поднимите налет часов до стандартов нато на том что есть, 2 часа в месяц это не налет , а позор
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yama
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:17
До 2035 года Украина будет не истребители закупать, а сало, картошку и сахар.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:26
Так хорошо и оптимистично что аж не верится.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:35
Украина - это рынок сбыта. Ничего производить, кроме конфет и вышиванок, на этой территории, никто ей не позволит. и она не сможет
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sal
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Вів 27 жов, 2020 10:14
p_a_l
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