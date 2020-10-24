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Україна планує закупити
ескадрилью американських...

Україна планує закупити ескадрилью американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41

Україна планує закупити ескадрилью американських...

Пропонуємо до обговорення:
Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.

Дивися повний текст Україна планує закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41

сначала поднимите налет часов до стандартов нато на том что есть, 2 часа в месяц это не налет , а позор
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:17

До 2035 года Украина будет не истребители закупать, а сало, картошку и сахар.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:26

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

Так хорошо и оптимистично что аж не верится.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:35

Re: терки

Украина - это рынок сбыта. Ничего производить, кроме конфет и вышиванок, на этой территории, никто ей не позволит. и она не сможет
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:49

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

чего то вспомнился шах и ишак.
Авиация - дорогое удовольствие, а если скупать "авиа битки", то затем расходы на содержание и поломки прикуют эскадрилью к земле.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:06

Re: к земле

зато Штаты будут давать кредиты Украине на свои битки. полная зависимость
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:10

  sal написав:зато Штаты будут давать кредиты Украине на свои битки. полная зависимость

а как его пилить? ведь все транзакции видны. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:12

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

  sequence написав:Авиация - дорогое удовольствие, а если скупать "авиа битки", то затем расходы на содержание и поломки прикуют эскадрилью к земле.

Небитки сами по себе стоят дороже (по цене одного 22 или 35 можно купить кучку 16 или 18) и обслуживание огого.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:56

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

Я даже думаю, что закупят до 2070 года ....))
svetoch-10
 
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